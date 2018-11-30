Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Tarihi mezarın bulunduğu ihbarı yapan vatandaşlar, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerini de harekete geçirdi. Heyelan olan bölgeye gidip incelemelerde bulunan arkeologlar, kayan toprağın altından lahit mezar olduğunu gördü. Araştırmalar sonucu ise lahit mezarın Geç Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. İşte detaylar...