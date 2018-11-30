Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Tarihi mezarın bulunduğu ihbarı yapan vatandaşlar, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerini de harekete geçirdi. Heyelan olan bölgeye gidip incelemelerde bulunan arkeologlar, kayan toprağın altından lahit mezar olduğunu gördü. Araştırmalar sonucu ise lahit mezarın Geç Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. İşte detaylar...
Lahit mezar selle ortaya çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde selin ardından Geç Roma dönemine ait lahit mezar ortaya çıktı.
Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri, Bitez Mahallesi'nde heyelan sonrası tarihi mezarın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Mezarın Geç Roma dönemine ait lahit mezar olduğu tespit edildi. Müze Müdürlüğüne bağlı uzmanlar gözetiminde belediye ekiplerince mezarın bulunduğu alanda çalışma başlatıldı.
Mezardan çıkan parçalar ise Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.
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