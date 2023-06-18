Felç geçirmeden 7 gün önce ortaya çıkan uyarı işareti! Ölümcül riskten korunmak için önleminizi alın

İnmenin erken belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak kalıcı hasardan kaçınmaya büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Beynin bir kısmına kan akışı engellendiğinde veya kesintiye uğradığında, beyin hücrelerinin oksijen ve besin alması engellendiğinde felç meydana gelir. Bir inmenin yaklaşımını tahmin etmek her zaman mümkün olmasa da bazı durumlarda önceden belirti verebilir.

İNMENİN UYARI İŞARETLERİ NELERDİR?

İnmenin erken bir belirtisi, şiddetli veya sıra dışı bir baş ağrısı olabilir. 2020 yılında 550 kişiyle yapılan bir araştırma, katılımcıların yüzde 15'inin sözde iskemik inme meydana gelmeden önce bu tür semptomlar yaşadığını doğruladı.

GENELLİKLE 7 GÜN ÖNCE BAŞLIYOR

Çalışmanın yazarları, baş ağrısının ya doğası gereği şiddetli olduğunu ya da daha önce yaşanan herhangi bir ağrıdan farklı olduğunu belirtti. Semptomlar genellikle felçten 7 gün önce başlar. Çalışma ayrıca, bu tür olağandışı baş ağrıları bildirenlerin atriyal fibrilasyona yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu da ortaya koydu.

İSKEMİK İNME NEDİR?

İskemik inme, genellikle bir kan pıhtısı nedeniyle beyni besleyen kan damarlarındaki bir tıkanıklıktan kaynaklanır. Bu, bir arterin sızıntısı veya yırtılmasının neden olduğu daha nadir hemorajik inmenin aksine, hastalığın en yaygın türüdür.

BİR SAAT İÇİNDE KAYBOLAN FELÇ BELİRTİLERİNE DİKKAT

İnmenin bir başka olası uyarı işareti , beynin bir kısmına kan akışının kısa bir süreliğine kesilmesiyle ortaya çıkan geçici iskemik ataktır (GİA). Mini felç olarak da bilinen bir GİA'nın semptomları çok benzer olabilse de, felç semptomları genellikle bir saat içinde kaybolur ve nadiren kalıcı hasara yol açar.

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK (TİA) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz hemen bir doktora görünün:

Vücudun bir tarafında, genellikle yüz, kollar veya bacaklarda felç veya zayıflık,

zor konuşma veya yorumlama sorunları,

Denge veya koordinasyon kaybı,

Yürüme zorlukları,

Görme bozukluğu,

Olağandışı baş ağrısı,

Baş dönmesi.

Araştırmalar, semptomlar ortaya çıktıktan sonra, zamanında teşhis konulursa ve hasta uygun tedaviyi alırsa, vakaların yüzde 80'inde inmenin önlenebileceğini doğrulamıştır.





