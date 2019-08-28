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Felçli hastaların umudu yürüme robotu, Bursa Şehir Hastanesi'nde

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de sayılı merkezlerde bulunan yürüme robotuna sahip Bursa Şehir Hastanesi'nde, yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalara yeniden yürüme yetisi kazandırılıyor.

Felçli hastaların umudu yürüme robotu, Bursa Şehir Hastanesi'nde

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'de sayılı merkezlerde bulunan yürüme robotuna sahip Bursa Şehir Hastanesi'nde, yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalara yeniden yürüme yetisi kazandırılıyor.
Bursa Şehir Hastanesi, sağlık alanındaki ileri teknoloji donanımı ile felçli hastalara da umut oluyor. Hastane bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde bulunan yürüme robotu, felç geçirmiş hastalar ile omurilik yaralanması ve travmatik beyin hasarı bulunan, MS, Parkinson gibi nörolojik hastalığı olan kişilerde başarılı sonuçlar veriyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yürüme robotunun felçli hastaların tedavisindeki etkinliğinin tüm dünyada kanıtlanmış gerçek olduğunu belirtti. Yürüme robotunun, bağlantı aparatları değiştirilerek hem çocuk hem yetişkin hastalarda kullanılabildiğini belirten Akan, "Robotumuz, yürüme yeteneğini kaybetmiş kişilerde normal yürümeyi ritmik bir biçimde ve çok tekrarla yaptırıp, buralardan kaynaklanan sinir sinyallerinin omurilik ve beynin ilgili merkezlerine giderek yeniden aktive olmalarını sağlamaktadır. Çocuk hasta rehabilitasyonunda yürüyüş robotu kullanımı oldukça güvenli. Çok tekrara izin veren robot, sanal gerçeklik modülleri ile oyun gibi algılanarak tedaviye devamlılığı artırırken, hem yürüyüşe hem el- göz koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olmaktadır" dedi.
HASTA YÜRÜME HİSSİNİ TADIYOR
Yürüme robotuna alınan hastanın, yürüme bandının üzerinde askılarla yukarı alındıktan sonra bacakların iki yanına yerleştirilen robotik kısımlar sayesinde normal yürüyüş şekline birebir tarzda yürüme hareketi yapabildiğini anlatan Dr. Akan, şunları söyledi:
"Hastanın vücut ağırlığı, yürümenin temposu ve şekli bilgisayar programıyla kontrol edilirken, ayrıca hasta karşısındaki aynadan veya sanal gerçeklik ekranından da durumunu izleyebiliyor. Sistemin en önemli avantajını, normal yürümeye çok benzeyen şekilde hareketler yaptırması ve beyindeki merkezleri sürekli uyarması oluşturuyor. Sanal gerçeklik ekranında hasta farklı ortamlarda yürüme hissi algıladığından veya aynada kendisini yürürken gördüğünden tedavi boyunca hiç sıkılmadan yürüyüş egzersizlerini yapabiliyor. Bu yöntemle hastaların iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme şekilleri de normale yakın biçimlerde gelişebiliyor."
Dr. Özcan Akan, yürüme robotunun inme (beyin felci), omurilik felci, serebral palsi (çocuk beyin felci), travmatik beyin hasarı, Parkinson, multipl skleroz (MS), transvers miyelit (nadir nörolojik bozukluk), guillain barre sendromu, kalça ve diz protez ameliyatları sonrası ile ön ve arka çapraz bağ ameliyatları sonrasında başarıyla uygulanabildiğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Felçli hastaların umudu yürüme robotu, Bursa Şehir Hastanesi'ndeFelçli hastaların umudu yürüme robotu, Bursa Şehir Hastanesi'ndeFelçli hastaların umudu yürüme robotu, Bursa Şehir Hastanesi'nde

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