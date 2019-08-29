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Felçli hükümlü, ambulansla adliyeye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası olan felçli ve yatağa bağımlı Fettah Çağın (65), gözaltına alındığı evinden, emniyete ve adliyeye ambulans ile götürüldü.

Felçli hükümlü, ambulansla adliyeye götürüldü

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 7 ay hapis cezası olan felçli ve yatağa bağımlı Fettah Çağın (65), gözaltına alındığı evinden, emniyete ve adliyeye ambulans ile götürüldü. Çağın, tutuklanıp, cezaevine koyuldu.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'kapalı alanda hırsızlık' ve 'açık alanda hayvan hırsızlığı' suçlarından hakkında toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Fettah Çağın da evinde yakalandı. Hakkındaki hapis cezası 6 ay önce kesinleşen ve şeker hastalığına bağlı felç geçirip, yatağa bağımlı hale gelen Çağın, gözaltına alınıp, çağrılan ambulansı ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çağın, işlemlerinin ardından aynı ambulans ile adliyeye sevk edildi. Tutuklanıp, Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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Felçli hükümlü, ambulansla adliyeye götürüldüFelçli hükümlü, ambulansla adliyeye götürüldüFelçli hükümlü, ambulansla adliyeye götürüldü

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