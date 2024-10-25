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Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıkları 'pes' dedirtti! Sosyal medyada yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.10.2024 12:58
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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen kocasına 6 yıl boyunca bakan Malezyalı bir kadın, kocasının iyileşince yaptığı 'pes' dedirten olayları paylaştı.

Felçli kocasına 6 yıl baktı, iyileşince yaptıkları 'pes' dedirtti! Sosyal medyada yorum yağdı

Nurul Syazwani, yıllarca kocasının bakıcısı olarak günlük hayatını sosyal medyada belgeledi ve nazogastrik bir tüple adamı beslemek, bezini değiştirmek ve banyo yapmasına yardım etmek gibi yoğun rutinini sergiledi. Nurul'un kocası bir araba kazasında yaralandı ve tekrar yürüyebilmesi için altı yıl gerekti, bu süre boyunca Nurul onun yanındaydı.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Kocasına olan özverisi ve görev bilinci, yalnızca Facebook'ta 32.000 hayran çekti, bunların çoğu Nurul Syazwani'nin kocasının iyileştikten sonra onu boşamakla kalmayıp başka bir kadınla evlendiğini öğrenince şok oldu. Bu inanılmaz gelişmeyi Nurul'dan öğrendiler ve Nurul eski kocasını ve yeni gelinini bir Facebook gönderisinde tebrik etti. Nurul silinmiş gönderisinde, "Kocamı tebrik ederim, umarım seçtiğin kişiden memnunsundur. Aifa Aizam, lütfen ona benim yaptığım gibi iyi bak. Onunla işim bitti, şimdi devralma sırası sende." diye yazmıştı.

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Nurul'un 4 Ekim'de sonuçlandığı bildirilen boşanma haberi, Malezyalı sosyal medyayı şok etti ve birçok kullanıcı, birinin onu terk ederek ona olan nezaketini ödeyebileceğine inanmayı reddetti. Nurul'un altı yıl boyunca yatağa bağımlı kocasının bakımı için elinden gelen her şeyi yaptığı yolculuğunu Facebook'tan takip eden kişilerden bazıları, adamın iyileşir iyileşmez onu boşayıp başka bir kadınla evlenme kararına olan hayal kırıklıklarını dile getirdi.

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Nurul Syazwani, bakıcı olarak geçirdiği zamanı "O zamanlar, her öksürdüğünde çok korkuyordum," diye hatırlıyor. "Her gün onun için rehabilitasyon yapıyordum ve ailem her gün bana yardım etmeye geliyordu, böylece dinlenebiliyordum. Çoğu zaman çocuklarım ve kocam için ihtiyaçları kendim alıyordum, bu da çok stresliydi."

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Ancak Nurul, artık eski kocasının "sorumluluklarını iyi yerine getirdiğini" hissettiğini de belirtti ve insanlardan kendisini ve yeni eşini taciz etmeyi bırakmalarını istedi ve eski eşiyle kızlarını büyütmek için birlikte çalışmayı kabul ettiklerini ekledi. Ancak hayranları buna katılmadı.

YORUM YAĞDI

Kullanıcılardan, "Bir koca olarak sorumluluklarını yerine getirdiğine katılmıyorum.", "Böyle nankör bir insan nasıl olabilir? Kalbi yok gibi görünüyor." şeklinde yorumlar geldi.

boşanmak

Nurul Syazwani, eski kocasını ve yeni eşini kitlelerin eleştirilerinden korumak için orijinal Facebook gönderisini sildi ve yeni evli çiftten onlara dikkat çektiği için özür diledi. Ayrıca hayranlarından, olanlardan dolayı eski kocasını suçlamayı bırakmalarını istedi.

Nurul, "Facebook'taki viral paylaşım için eski kocamdan, yeni eşinden ve ailelerinden özür dilemek istiyorum. Olan her şey benim hatamdı," diye yazdı.

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felç
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