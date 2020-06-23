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Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların erkekler hakkında seçim yaparken kullandıkları kriterler ile erkeklerin kadınlar arasında seçim yaparken kullandıkları kriterler bu durumdan net olarak etkilenir. Kadınların bu toplumsal biçimler içerisinde daha maskülen bir tavır içine girmeleri üreme temeline dayanan düşünceleri de yerle bir etti.

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Kadınlık hormonu da erkeklik hormonu da sosyal gelişimin çok ötesinde hep vardı, hep var olacak. Peki erkekler nasıl kadınları çekici bulur? Bu sorunun yanıtı basit; kadın gibi görünen kadınları. Her ne kadar bu biçim değişmiş gibi görünse de erkekler halen feminen kadınlara karşı daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bunun nedeni ne olabilir? Muhtemelen halen kadın ve erkek kodlarının birbirinden farklı olması.

Feminen Kadınların Ortak Özellikleri

1. Bel ve kalça uyumu

kadın ve erkekler

Erkekler için çekici kadınların özellikleri deyince en başta bel ve kalça uyumu gelir. Ne kadar tuhaf gelse de bu uyumun aranmasının bir nedeni var. Erkek, karşısındaki kadının kalçalarının onun bebeğini taşıyabileceğine içten içe inanmak zorunda. Evet, tam bu noktada doğurganlık etmeni devreye girer ve erkek zihnine karşısındaki kadının onun için ne kadar doğru olduğunu söyler. Bel ve kalça uyumu istenilen ölçülerde değilse ne olur? Korkmayın tek kriter bu değil.

2. Zarif kadınlar

audrey hepburn

Birkaç on yıl öncesine baktığımız zaman, 60'lı yılların civarına, kadınların en öne çıkan özelliklerinin zarafet olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de erkeklerin kadınlarda aradığı özelliklerin başında zariflik gelir. Konuşma tarzından yürüyüşe, zarafet şart.

3. Işıl ışıl bir ten

elizabeth taylor

Burada kastedilen sağlıklı bir cilt ve saç bütünü. Kadınların içten içe bunu bildiği kozmetik sektörünün gelişmişliğinden belli. Cildi ve saçları sağlıklı göstermek için harcanan emekle maddi yükün bir geri dönüşümü yok mu? Tabii ki var. Bu tarz bir görünüş erkeklere kadınların daha feminen olduğu izlenimini verir. Doğal olarak da kadının erkek gözündeki çekiciliği yükselir. Peki nedeni? Neden yine aynı, doğacak güzel çocuklar. Anlaşıldı, bu erkek milletinin asıl amacı genlerini gelecek kuşaklara aktarmak.

4. Yardım isteyenler

superman

Erkekler kendilerinden yardım isteyen kadınlara bayılırlar. Dünyadaki görevlerinin korumak ve kollamak olduğunu düşündükleri için bu misyonlarını yerine getirmelerine izin verilmesi hoşlarına gider. Kadınların sandalyeye çıkmalarının yerine yüksek raflara kendileri ulaşmak isterler, kavanoz kapaklarını açmak da onların görevidir. Evdeki bu hayli zor işleri bırakın yapsınlar, gerçekten zor. Boş verin, yardım isteyin, bırakın kendini daha iyi hissetsin.

5. Kadın gibi görünen kadınlar

corpsebride1

Burada tam olarak bahsedilen kadın gibi davranmayı bilen kadınlar. Oturması, kalkması, yürümesi, konuşması; bütün bunların tamamında bir kadınsılık beklerler. O sırada giyilen kıyafetin ne olduğu önem taşımaz. Kot pantolonun içinde bile kadınsı özeliklerini kaybetmeyen kadınlar var sonuçta. Yani erkekler afacan çocuklar ve erkekler gibi davranan kadınlar yerine, kadın olduğunun farkında olan kadınlara daha çok ilgi duyarlar. Sonuçta türlerin ayrımı önemli. Heteroseksüel olan hiçbir erkek bir hemcinsiyle birlikte olma duygusu içine girmek istemez.

6. Kendilerini teslim etmeyi bilenler

batman ve catwoman

Kulağa tuhaf gelse de erkekler bir parça teslimiyet altında olmayı başaran kadınları severler. Bu şekilde içgüdülerinin tamamlandığını söylemek mümkün. Bazı olaylar istem dışı gelişir, akışına bırakarak uyum sağlamayı becerebilen kadınlar ise her zaman daha popülerdir.

7. Samimiyet belirtileri

kadınlar ve elmalar

Erkeklerin kadınlarda en çok hoşlandıkları davranış şekillerinden bir tanesi de samimi olmaları. Yakın ya da uzak gelecekte birlikte oldukları kadınlardan kazık yemeyeceklerine emin olmak isterler. Samimiyet nasıl mı gösterilir? Beden dili, mimikler, sözler gibi ufak nüansların birlikte kullanılmasıyla. Biraz sıcak ama çok şımarık değil. Bu özellik de feminen kadınlarda biraz daha belirgindir.

8. Tamamlanmanın altın oranı

manny ve ellie

Aramızda kalsın ama erkeklerin becerilerinin kadınlara oranla daha düşük bir seviyede olduğunu söylemek mümkün değil mi? Tam bu noktada erkeklerin kadınlardan onları tamamlamasını istedikleri söylenebilir. Erkeklerin kadınlarda aradığı ve kadınsı bulduğu en önemli özelliklerden biri de onların yapamadıklarını yapabilmeleri. Örneğin bir kadın tek başına vakit geçirebilir, erkekler ise yalnızlık konusunda biraz sıkılgandır. Bir erkek iyi vakit geçirdiği bir kadınla ise saatlerini harcayabilir.

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