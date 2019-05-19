Fener alayında 350 metrelik Atatürk posteri açıldı

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlara seslenen Soyer, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Soyer, "Sevgili İzmirliler, biz aynı 100 yıl önce olduğu gibi şimdi yeniden cumhuriyeti ve demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Bunu İzmir'den başlayarak yapacağız. İzmir Türkiye'yi peşine takacak ve değiştirecek. İzmir'den başlayarak Türkiye değişecek, bunu tüm Türkiye görecek. Buradan yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Yeni bir yüzyıl, cumhuriyetin erdemlerini ve değerlerini Türkiye ve dünyaya çok daha iyi anlatacağımız bir yüzyıl olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni bir yüzyıla İzmir'den başlayarak taşıyacağız, bu en çok İzmirlilere yakışır." dedi.

Tunç Soyer, konuşmasının ardından sahnede şarkı söyleyip, eşiyle bir süre dans etti.

Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile sanatçılar Hayko Cepkin ve Ceylan Ertem'in konserleriyle sona erdi.

