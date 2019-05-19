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Fener alayında 350 metrelik Atatürk posteri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:19 | Son Güncelleme

İzmir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında, 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 350 metrelik Atatürk posteri eşliğinde fener alayı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında İzmirliler, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda önce atabarı, ardından ise harmandalı oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılanlar, Konak Pier Alışveriş Merkezi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri açılırken, bazı vatandaşlar da bu anı cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Atatürk posterinin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla fener alayı programı da başlamış oldu.

Gündoğdu Meydanı'na kadar devam eden fener alayına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlara seslenen Soyer, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Soyer, "Sevgili İzmirliler, biz aynı 100 yıl önce olduğu gibi şimdi yeniden cumhuriyeti ve demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Bunu İzmir'den başlayarak yapacağız. İzmir Türkiye'yi peşine takacak ve değiştirecek. İzmir'den başlayarak Türkiye değişecek, bunu tüm Türkiye görecek. Buradan yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Yeni bir yüzyıl, cumhuriyetin erdemlerini ve değerlerini Türkiye ve dünyaya çok daha iyi anlatacağımız bir yüzyıl olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni bir yüzyıla İzmir'den başlayarak taşıyacağız, bu en çok İzmirlilere yakışır." dedi.

Tunç Soyer, konuşmasının ardından sahnede şarkı söyleyip, eşiyle bir süre dans etti.

Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile sanatçılar Hayko Cepkin ve Ceylan Ertem'in konserleriyle sona erdi.

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