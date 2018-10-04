Fenerbahçe Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-0 mağlup etti.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın sonucunu ikinci yarıda takımın yıldız forveti Islam Slimani'nin 52. ve 68. dakikalarda attığı goller belirledi.
Sarı lacivertli ekip Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak 7 haftada sadece 7 puan toplayabilmişti.
Avrupa karşılaşmalarıyla ayağa kalkan takım Spartak Trnava'yı yenerek gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.
Öte yandan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde kendi sahasında Makedonya takımı Malmö'ye konuk.
Karşılaşma TSİ 22.00'de başladı.
Swedbank Stadyumu'nda oynanan mücadelede Makedon hakem Aleksandar Stavrev düdük çalıyor.
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