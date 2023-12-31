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  4. Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı iptal edilmişti! Azad Yılmaz'ın görüntüleri gündem olmuştu, mahkeme kararını verdi: İfadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı iptal edilmişti! Azad Yılmaz'ın görüntüleri gündem olmuştu, mahkeme kararını verdi: İfadesi ortaya çıktı

31.12.2023 18:09 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının iptal edilmesi sonrasında sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz, Araplarla ilgili içki masasında küfürlü şarkı söylemişti. Olay sonrası Yılmaz gözaltına alınmıştı. Savcıya verdiği ifadesinde "Alkolün etkisiyle yaptım. Pişmanım" diyen Yılmaz, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı iptal edilmişti! Azad Yılmaz'ın görüntüleri gündem olmuştu, mahkeme kararını verdi: İfadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen sosyal medya ismi Azad Yılmaz, gerçek ismi Ahmet Yılmaz önceki akşam Suudi Arabistan’da yaşananlarla ilgili içki masasında keman ve darbuka eşliğinde küfürlü şarkı söyleyip paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı.

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BAKAN YERLİKAYA DUYURDU! AZAD YILMAZ GÖZALTINA ALINDI

Fenomenin gözaltına alınma videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs ’halkı kim düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" dedi.

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AZAD YILMAZ: 'ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM'

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Ahmet Yılmaz, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Yılmaz, "Alkolün etkisiyle yaptım. Sosyal medyada yayılınca bir saat sonra kaldırdım. Pişmanım" dedi.
Savcı tarafından adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmet Yılmaz mahkemede, "Paylaşımı espri diye yaptım. Bir saat sonra da kaldırdım. Pişmanım" diye konuştu.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme Ahmet Yılmaz'ın yurt dışına çıkış yasağı getirilerek her hafta salı günü polis merkezine giderek imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA: 'YANLIŞ ANLAŞILDIK'

Adliye çıkışı açıklama yapan Ahmet Yılmaz, "Biz Ankara'da anonim olan bir şarkıyı çalgıcılar çaldığında alkolün de etkisiyle eşlik ettik. Eşlik ettiğim şarkıda herhangi bir siyasi, herhangi bir ırki kasıt ve art niyet yoktur. Yanlış anlaşıldık. Buradan yanlış anlayan herkes kusura bakmasın, özür dileriz. İfademizi verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Suudi Arabistan azad yılmaz fenerbahçe galatasaray
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