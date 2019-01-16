HABER

Fenerbahçeli futbolculara destek için İzmir’den İstanbul’a koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin ligde kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara destek için koşan sarı lacivertli taraftar, Karamürsel ilçesinde vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçeli futbolculara destek için İzmir’den İstanbul’a koşuyor

KOCAELİ (AA) - Fenerbahçe’nin ligde kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara destek vermek için İzmir'den İstanbul'a koşu başlatan sarı lacivertli taraftar, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine geldi.

Rıza Martaş'ı, Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Orhan Demirer, yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel Alp Anıt Mezarı önünde çiçeklerle karşıladı.
Anıt mezarda dua eden Martaş, geçen yıl vefat eden Fenerbahçe taraftarı Ufuk Selvi'nin mezarını da ziyaret etti.

Martaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

"Fenerbahçelilik ruhuyla amatör bir insan, İzmir'den İstanbul'a bu karda kışta buzda sadece Fenerbahçe sevgisinden dolayı koşuyorsa, oradaki futbolcular istedikten sonra neler yapabilir. Tek bir amacım vardı, o da bu farkındalığı duyurmak." diyen Martaş, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ruhu için yollara düştüm. Şu an futbolcuların elinden geleni yaptığını biliyorum. Yönetim olarak Ali Koç'u inanılmaz derecede seviyorum ve destekliyorum. Bir taraftar olarak bu zor günlerde, karda, kışta neler yapabileceğimi kendi adıma göstermek istiyorum. Buradan futbolculara sesleniyorum; Fenerbahçe'desiniz, Fenerbahçe ruhuyla oynarsanız, bırakın zor günleri şampiyonluk bile yakındadır. Ben bir yola çıktım, İzmir'den İstanbul'a 17 günde koşmayı hedefledim. Fenerbahçe'nin ikinci devre 17 maçı var. 17'de 17 yaparak şampiyon olabilir. Eğer ufak bir katkım olacaksa Fenerbahçe için, İzmir'den İstanbul'a değil dünyayı koşarım."

Karamürsel'de bir gece mola olan Martaş, yarın sabah İstanbul'a doğru koşusuna devam edecek.

Daha önce sosyal sorumluluk projesi için Van'dan İstanbul'a bin 830 kilometreyi 59 günde koşan Fenerbahçe taraftarı Rıza Martaş, takımının ligde aldığı kötü sonuçlardan dolayı futbolculara zoru başarmaları için destek vermek amacıyla İzmir'den İstanbul'a koşuyor.

İzmir'den 3 Ocak'ta başladığı koşunun Karamürsel ilçesine kadar olan bölümünü tamamlayan Martaş, 17'nci günde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda olmayı hedefliyor.

Fenerbahçeli futbolculara destek için İzmir’den İstanbul’a koşuyor

Fenerbahçeli futbolculara destek için İzmir’den İstanbul’a koşuyor

Fenerbahçeli futbolculara destek için İzmir’den İstanbul’a koşuyor

PARTNERSkandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...Skandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...
Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı (3)Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı (3)
Oyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanyaOyuncak mağazası çalışanlarından anlamlı kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.