Fenomen Muhammed Nur Nahya'dan İstanbul için aday belirleme parodisi! "Bay Kemal" göndermesiyle güldürdü

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit ederek dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya’dan yine çok konuşulan bir paylaşım geldi. Nahyabey lakaplı içerik üreticisi bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayını belirmesini parodileştirdi. Yahya yaptığı parodide Murat Kurum'un adaylığına da gönderme yaptı.

SİNAN OĞAN, KILIÇDAROĞLU, MURAT KURUM...

Parodide adaylar olarak Sinan Oğan ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer alması herkesi güldürdü. Skeçte, adaylık isteyen Kılıçdaroğlu'nun "İntikam için geldim" demesi de dikkat çekti.

Skeç Yahya'nın yardımcısına "Bu adaylarla çok zor ya. Benim İstanbul için muradım odur ki..." derken Murat adlı kişinin gelip adaylık kağıdını almasıyla sona erdi.







