Feribottan ölüme atladı! Kurtarılma anlarını ise güvenlik kamerası kaydetti...

Olay, geçtiğimiz cuma günü Tunceli’nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribotta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 18.30 feribotuna aracıyla binen 49 yaşındaki M.Z. bir süre yol alan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Olayı gören yolcuların bildirmesi üzerine feribot dururken ismi öğrenilemeyen bir yolcu da M.Z.’yi kurtarmak için baraj gölüne atladı. Feribot görevlilerinin de yardımıyla M.Z. baraj gölünden sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi feribotta bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan M.Z. daha sonra çağrılan ambulansa bindirilerek Elazığ’da tedavi altına alındı.

Jandarma olaya ilişkin inceleme başlatırken, M.Z.’nin kurtarılma anları feribotun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

