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Feribottan ölüme atladı! Kurtarılma anlarını ise güvenlik kamerası kaydetti...

09.03.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli-Elazığ seferini yapan feribottan atlayan şahsı, yolcu ve görevliler son anda kurtardı. Yolcunun kurtarılma anları feribotun güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ilk müdahalesi feribotta yapılan şahıs, Elazığ’a kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Tunceli’nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribotta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 18.30 feribotuna aracıyla binen 49 yaşındaki M.Z. bir süre yol alan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Olayı gören yolcuların bildirmesi üzerine feribot dururken ismi öğrenilemeyen bir yolcu da M.Z.’yi kurtarmak için baraj gölüne atladı. Feribot görevlilerinin de yardımıyla M.Z. baraj gölünden sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi feribotta bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan M.Z. daha sonra çağrılan ambulansa bindirilerek Elazığ’da tedavi altına alındı.

Jandarma olaya ilişkin inceleme başlatırken, M.Z.’nin kurtarılma anları feribotun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

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