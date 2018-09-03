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Ferrari 488 Pista Spider tozu dumana katacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Ferrari, yolların yeni kralını serbest bırakmaya hazırlanıyor. Concours d’Elegance etkinliğinde tanıtılan 488 Pista Spider, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Ferrari 488 Pista Spider tozu dumana katacak!

Arabalara karşı ilgisi olan veya olmayan her birey Ferrari markasını bilir. Piyasaya sürdüğü otomobiller ile göz dolduran marka, bir o kadar da ulaşılmazı zor satıcılardan biri. Şimdi de Ferrari, yolların yeni kralını serbest bırakmaya hazırlanıyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Concours d’Elegance etkinliğinde yepyeni bir model bizleri karşıladı. Ferrari 488 Pista Spider, markanın 50’nci üstü açılabilen karosere sahip modeli.

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 motor geleneğinin son temsilcisi olan ve oldukça başarılı bir motordan güç alan otomobil, Ferrari 488 Pista’nın da farklı bir versiyonu olarak görülebilir.

Spider'ı özel kılan bir diğer etken ise motoru. 488 Pista Spider’da Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde üçüncü kez dünyanın en iyi motoru unvanını alan 720 beygirlik V8 motor mevcut. Eh fiyatını şimdi siz düşünün. İç mekanında karbon fiber malzemenin kullanıldığı Ferrari 488 Pista Spider, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 340 km/s.

E-Diff3 diferansiyel kilidi ve Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de, Ferrari 488 Pista Spider’daki üst seviye donanımlar arasında yer alıyor. Aracın fiyatı veya çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Ferrari 488 Pista Spider teknoloji

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