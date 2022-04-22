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Ferrari duyurdu! Binlerce lüks araç arızadan dolayı geri çağrıldı

22.04.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan lüks otomotiv üreticisi Ferrari’nin 458 ve 488 model araçlarında fren hidroliği kapağında sorun tespit edildi. Ferrari ise sorunlu araçlarını dünya genelinde geri çağırdı.

Ferrari duyurdu! Binlerce lüks araç arızadan dolayı geri çağrıldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ferrari, 458 ve 488 model araçlarında fren sistemindeki arıza nedeniyle binlerce aracı geri çağırdığını duyururken, "Müşterilerimizin güvenliği önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

FREN HİDROLİĞİ SORUNU YAŞANDI

Araçların geri çağrılmasına sebep olan sorunun temelinde fren hidroliği kapağının düzgün çalışmaması olduğu, söz konusu geri çağırma kararını, bu materyali üreten Ferrari ve Bosch'un birlikte aldığı ifade edildi.

Ferrari'nin kararının, sadece sorunun ilk bildirildiği yerlerden olan Çin'i ilgilendirmediği ve dünya genelinde 458 ve 488 model araçların geri çağrıldığı belirtildi.

İtalyan otomotiv markasının, olası fren sorunları dolayısıyla Çin'deki 2 bin 222 aracın 30 Mayıs’tan itibaren geri çağrılmasına ilişkin prosedürleri de uygulamaya başladığı kaydedildi. (AA)

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