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"Festival dansçılara uluslararası deneyim imkanı sunuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Solocoreografico Koordinatörü Raffaele Irace: - "Bu akşam başlayacak Solo Çağdaş Dans Festivali, birçok ülkeden dansçıyı bir araya getirecek. Festival dansçılara uluslararası bir deneyim imkanı sunuyor ve sanatçılar için büyük bir değer taşıyor" - CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer: - "Felsefe, sosyoloji gibi diğer düşünsel alanlarla ve güncel konularla doğrudan ilişkili bir disiplin olan solo dans, dansçılara bireysel ve özgür harekat alanı sağlıyor"

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Solo Çağdaş Dans Festivali'nin dansçılara uluslararası deneyim imkanı sunduğu ve sanatçılar için büyük değer taşıdığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği, 28-30 Haziran'da CerModern'de düzenlenen festivale ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

CerModern Sanat Programları Yönetmeni ve Festival Başkanı Zihni Tümer, bu akşam açılışı gerçekleştirilecek etkinliğin Türkiye'deki ilk ve tek solo dans festivali olduğunu söyledi.

Tümer, geçen yıl gösterilen büyük ilginin ardından, etkinliği bu yıl daha fazla dansçının katılımıyla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Solo dansın felsefe, sosyoloji gibi diğer düşünsel alanlarla ve güncel konularla doğrudan ilişkili bir disiplin olduğunu vurgulayan Tümer, dansçılara bireysel ve özgür hareket alanı sağladığını anlattı.

Tümer, İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen "Solocoreografico" festivali ile gelecek yıllar için iş birliğine gideceklerini belirterek, "Türkiye'deki dansçıların yurt dışında, yabancı dansçıların da Ankara'da yer bulabilmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

- "Sanatçılar için büyük değer taşıyor"

Solocoreografico Koordinatörü Raffaele Irace ise geçen yıl sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğu etkinliği evrenselliğin bir temsili olarak gördüğünü belirtti.

Festival sayesinde birçok ülkeden dansçıların bir araya gelme fırsatı bulduğuna dikkati çeken Irace, "Festival dansçılara uluslararası bir deneyim imkanı sunuyor ve sanatçılar için büyük bir değer taşıyor." diye konuştu.

Irace, festivale İtalya'dan 3 dansçının katıldığına işaret ederek, "Farklı ülkelerden katılımlar festivalin kültürel çeşitliliğini artırıyor. Çeşitli kültürlerden dansçıların birbirlerine katkı sağlıyor ve değer katıyor. Bu da festivali daha güzel bir hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Irace, projeyi hayata geçiren Tümer'e teşekkür etti.

- "Seçim yapmak çok zor oldu"

Festivalin seçici kurulunda yer alan sanatçılardan Deniz Alp de festivale yurt dışından yaklaşık 250 başvurunun yapıldığını, festivalde yer alacak isimleri seçerken titizlikle çalıştıklarını anlattı.

Alp, "Başvuruların tek tek izlenmesi, değerlendirilmesi, seçilmesi bizler için çok zor oldu. Birbirinden farklı ve güzel işler vardı. Seçim yaparken dansın sergilenişine, kalitesine baktık. Açık havada olan sahnemizin dansçının sergilemek istediklerine cevap verip veremeyeceğini de değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Seçici Kurul'da yer alan dansçılardan Özgür Adam İnanç ve Galip Emre de katıldı.

Bugün saat 19.00'da galası yapılacak etkinlik, pazar akşamı dans gösterilerinin ardından sona erecek.

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CerModern dans festival Solo Çağdaş Dans Festivali Zihni Tümer

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