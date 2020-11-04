Festus Okey’in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

Nijeryalı Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde 13 yıl önce bir polis tarafından öldürülmesine ilişkin Yargıtay’ın bozma ilanının ardından yeniden görülen davada yargılamaya devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Cengiz Yıldız katılmazken, Festus Okey’in annesi Love Odachimere Ogu ve ağabeyi Tochukwu Gameliah Ogu’nun avukatları ile sanık avukatı katıldı.

SAVCILIK MÜTAALASINI SUNDU

Mütalaasında, sanığın suç tarihi olan 20 Ağustos 2007 tarihinde Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri vekili olarak görev yaptığını kaydeden savcılık, saat 18.00 sularında görevli arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Sakızağacı Caddesi taksi durağında şüphelendikleri maktul Festus Okey ile arkadaşının bir şey sakladıklarını anlamaları üzerine üst araması yaptıklarını, maktul üzerinde kokain bulunması üzerine iki şüpheliyi karakola getirdiklerini belirtti.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık mütalaasında, maktulün üst aramasından sonra giyinirken, kapıya doğru giden sanığın belindeki beylik tabancasını almak istemesi üzerine her ikisinin de silahı kavradığını, maktulün dizlerinin üzerinde yerde, sanığın ise ayaktayken tabancanın ateş aldığı ve maktulün sol köprücük kemiği yanından yaralandığı kaydedildi. Sanığın mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek, maktulün ölümüne sebebiyet verdiğini anlatan savcılık, ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, son savunmaların tamamlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.