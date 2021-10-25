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  4. Fethiye'de korku dolu anlar! Havada çarpışıp denize düştüler

Fethiye'de korku dolu anlar! Havada çarpışıp denize düştüler

25.10.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Fethiye'de düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu havada çarpışıp, denize düştü. Hastaneye kaldırılan pilotlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fethiye'de korku dolu anlar! Havada çarpışıp denize düştüler

Fethiye Ölüdeniz'de 20 Ekim'de başlayan ve dün sona eren 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde, havada kaza yaşandı.

BİR PİLOTUN DURUMU AĞIR

Babadağ'ın 1500 metrelik pistinden tekli uçuş yapan Çağdaş Türkmen (42), İbrahim Kars (40) ile Murat Can Sak (25), havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından yamaç paraşütü pilotlarının 3'ü de denize düştü. Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller, pilotları denizden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan pilotlardan Çağdaş Türkmen'in durumunun ağır olduğu, diğer pilotlar İbrahim Kars ile Murat Can Sak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Pilotların havada çarpışma ve denize düşme anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA


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Muğla Fethiye
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