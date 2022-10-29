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Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı deniz altında kutlandı

29.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de dalgıçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin dibine Türk bayrağı açarak kutladı.

Bir dalgıç okulundaki dalgıçlar ve misafirler, 5 metre derinlikte dev Türk bayrağı açtı.

Denizin dibinde açılan bayraklarla yüzen balıklar da güzel görüntüler oluşturdu.

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Cumhuriyetin kuruluşunu deniz altında farklı gösteriler yaparak kutladıklarını söyledi.

Diktaş, "Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümünde deniz altında Türk bayraklı gösteri hazırladık. Dalgıç eğitmenlerimiz ve müşterilerimizle 5 metre derinlikte Türk bayrağı açtık." dedi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fethiye deniz

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