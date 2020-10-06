Fethiye’de otomobilin çarpığı bisikletli öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cantürk D.’nin (24) kullandığı 09 DE 645 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çatalarık Kavşağı’nda Niran Güvel’in (20) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güvel’in olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cantürk D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan kaza yerine gelen Niran Güvel’in yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

