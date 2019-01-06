Gazze'deki Fetih hareketi, 54. kuruluş yıl dönümünü yarın kutlayacağını duyururken Hamas, yetkili birimlerle koordine halinde gerçekleştirilmeyen bu etkinliklerin "Gazze'deki güvenlik ve istikrarı sarsma" anlamı taşıdığını belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Fetih hareketi Devrim Konseyi Üyesi Usame el-Kavasimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin 54. kuruluş yıl dönümü kutlamaları yarın Gazze kentinde gerçekleştirilecek." denildi.

Filistinli grupların, "bu ulusal kutlamaların" önüne konulabilecek muhtemel engelleri kaldırmada başarılı olmasını umduğunu aktaran Kavasimi, Gazze sakinlerine geçmiş ve geleceklerinin bir olduğuna dikkati çekmek adına yapılacak organizasyona katılım çağrısında bulundu.

Buna karşılık Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abbas'ın ekibinin (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığını yaptığı Fetih hareketi) yetkili birimlerle herhangi bir koordine olmaksızın Gazze'de kutlama yapma meselesindeki ısrarcı tutumu, güvenlik ve istikrarı sarsma konusundaki ısrarcı tavırlarının bir yansıması." ifadelerini kullandı.