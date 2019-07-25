Fetih Müzesi’nde Kırgız esintisi

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Kırgızistan’ın geleneksel danslarını sergileyen Ak Şoola Dans Grubu’na ev sahipliği yaptı.

Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan müze, son olarak Ak Şoola Dans Grubu’nu ağırladı. Geleneksel Kırgız dansları, Manas Destanı sunumu ve Kırgız kopuz ezgilerini sahneleyen grup, Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Bursa’da yaşayan Kırgız ailelere az da olsa kendi kültür ve ezgilerini yaşattıklarını belirterek, “Belediye olarak yıl içerisinde Türk dünyasıyla ilgili çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Büyük bir hassasiyet göstererek, Türk halklarıyla buluşmalar tertip ediyor ve kardeşlik protokolleri imzalıyoruz. Türk dünyasının ortak bir dili var. 6 bin kilometre uzaklıktan gelip, bizlere görsel şölen yaşatan grubumuza teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın” dedi.



