FETÖ bahanesiyle suç örgütü kurulduğu iddiası

Isparta'da kendilerini Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddia edilen gruba yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kendilerini FETÖ/PDY örgütüyle mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, kurdukları yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla suç örgütü kuran ve yönetenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, yardım etme, görevi kötüye kullanma, yağmaya teşebbüs, iftira, dolandırıcılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve ele geçirme suçlarından cezalandırılmaları için kamu davası açıldı.

Soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi.

