HABER

FETÖ bahanesiyle suç örgütü kurulduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

Isparta'da, kendilerini FETÖ/PDY ile mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları öne sürülen gruba yönelik soruşturma tamamlandı - Aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında, silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, yardım etme, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan cezalandırılmaları için kamu davası açıldı

Isparta'da kendilerini Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddia edilen gruba yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kendilerini FETÖ/PDY örgütüyle mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, kurdukları yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla suç örgütü kuran ve yönetenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, yardım etme, görevi kötüye kullanma, yağmaya teşebbüs, iftira, dolandırıcılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve ele geçirme suçlarından cezalandırılmaları için kamu davası açıldı.

Soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi.

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
Dövmeli pişkin teröristin cezası belli olduDövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu
Kazakistan'da "Dans Ruhu" festivaliKazakistan'da "Dans Ruhu" festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY ısparta kamu davası suç örgütü

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: İncelemelerin kapsamı genişletildi

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: İncelemelerin kapsamı genişletildi

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.