HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Milletvekilinin hamlesi uçakta hayat kurtardı! Yolcunun duran kalbini tekrar çalıştırdı

Milletvekilinin hamlesi uçakta hayat kurtardı! Yolcunun duran kalbini tekrar çalıştırdı

17.05.2024 13:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçakta kalbi duran yolcuya AK Partili Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş müdahale etti. Keleş müdahalesiyle yolcuyu hayata döndürdü. Uçaktaki o hareketli anlar saniye saniye görüntülendi.

Milletvekilinin hamlesi uçakta hayat kurtardı! Yolcunun duran kalbini tekrar çalıştırdı

Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun fenalaşmasıyla tedirginlik hakim oldu. Milletvekili Erol Keleş'in müdahalesiyle yolcunun duran kalbi yeniden çalıştı.

199668_AK-PARTI-ELAZIG-MILLETVEKILI-PROF.-DR.-E

UÇAK İNERKEN FENALAŞTI

Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı.

199669_AK-PARTI-ELAZIG-MILLETVEKILI-PROF.-DR.-E

MİLLETVEKİLİ MÜDAHALE ETTİ

Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti.

199670_AK-PARTI-ELAZIG-MILLETVEKILI-PROF.-DR.-E

HAYATA DÖNDÜ

Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktıAta Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı
20 günlük ömrü var... Görebilmek için şehir değiştirip 7 km yürüdüler20 günlük ömrü var... Görebilmek için şehir değiştirip 7 km yürüdüler
En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendi! Sevgilisini kalbinden bıçakladı: Aile kurmak istedimEn yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendi! Sevgilisini kalbinden bıçakladı: Aile kurmak istedim
Anahtar Kelimeler:
uçak erol keleş
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Canlı yayında söyledikleri duyulunca evini polis bastı

Canlı yayında söyledikleri duyulunca evini polis bastı

Çetin Doğan tahliye edildi! İlk açıklamasında 'af' vurgusu: Bizim durumumuzda olanlar daha evvel bırakıldı

Çetin Doğan tahliye edildi! İlk açıklamasında 'af' vurgusu: Bizim durumumuzda olanlar daha evvel bırakıldı

'1755'de İstanbul'da görüldüğünde kıyamet alameti diye kaçışmışlar'

'1755'de İstanbul'da görüldüğünde kıyamet alameti diye kaçışmışlar'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.