Milletvekilinin hamlesi uçakta hayat kurtardı! Yolcunun duran kalbini tekrar çalıştırdı

Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun fenalaşmasıyla tedirginlik hakim oldu. Milletvekili Erol Keleş'in müdahalesiyle yolcunun duran kalbi yeniden çalıştı.

UÇAK İNERKEN FENALAŞTI

Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı.

MİLLETVEKİLİ MÜDAHALE ETTİ

Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti.

HAYATA DÖNDÜ

Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





