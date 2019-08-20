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FETÖ'cülerin Yunanistan'a geçiş sürecini yöneten kişi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

‘Profesör’ lakaplı insan kaçakçısı, düzensiz göçmenleri ölüme terk eden Yunan sahil güvenlik gemilerinin, FETÖ firarilerini taşıyan botlara açık denizde nasıl yardımcı olduğunu anlattı. İnsan kaçakçısının anlattıklarına göre sürecin yönetimi Almanya’daki eski bir ceza hakiminde. Bir FETÖ firarisi olan hakim, kaçışları yöneten organizasyonun başında yer alıyor.

FETÖ'cülerin Yunanistan'a geçiş sürecini yöneten kişi belli oldu

Adalete hesap vermekten kaçan ve aralarında yakalama kararı bulunan Fethullahçı Terör Örgütü mensupları yurt dışına kaçmak için her yolu deniyor.

"Profesör" lakaplı insan kaçakçısı, firari örgüt mensuplarının Ege Denizi üzerinden yurt dışına kaçışlarıyla ve Yunanistan'ın firari FETÖ'cülere gösterdiği misafirperverlikle ilgili tüm detayları anlattı.

3 BİN EUROYA YAKIN BEDEL ÖDÜYORLAR

Kaçakçının anlattıklarına göre, örgüt mensupları yurt dışına kaçabilmek çok yüklü meblağlar ödüyor. Parası olanlar, kaçakçılarla irtibata geçtikten sonra jet ski satın alıyor ve satın aldıkları araçları Yunan adalarının sahillerinde terk ediyor.Botlarla kaçanlar ise insan tacirlerine kişi başı 3 bin euroya yakın bir bedel ödüyor.

MİSAFİR GİBİ KARŞILANIYORLAR

FETÖ üyelerinin kaçışlarıyla ilgili en ilginç süreçse Yunan sularına ulaştıklarında başlıyor. Kendilerini Gülenist olarak tanıtan terör örgütü üyeleri, burada bir suçlu değil misafir gibi karşılanıyor.

'GÜLENİST OLDUKLARINI SÖYLEDİĞİNDE ONLARA HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR GELMEZ'

Kaçakların kendilerine FETÖ'cü demediklerini ifade eden insan kaçakçısı, "Gülenist olduklarını söyledikleri zaman Yunan sahil güvenliği bunların Gülenist olduğunu bilsin Türk suyuna gelip onları alıp Yunanistan’a götürür ve aşırı ilgi alakalı davranır. Hiçbir şiddet, mağduriyet, hiçbir şekilde onlara zarar gelmez." dedi.

KAÇIŞLARI ESKİ CEZA HAKİMİ YÖNETİYOR

"Profesör" lakaplı insan kaçakçısının anlattıklarına göre sürecin yönetimi Almanya’daki eski bir ceza hakiminde. Bir FETÖ firarisi olan hakim, kaçışları yöneten organizasyonun başında yer alıyor.

'GÜVENLİ NOKTA' DEDİKLERİ EVLERDE TOPLANIYORLAR

Kaçakçının anlattığına göre, firar etmek isteyenler önce İstanbul, Konya, Kayseri ve Bursa gibi kentlerde "güvenli nokta" dedikleri evlerde toplanıyor.

Genellikle 10'ar kişilik gruplar oluşturuluyor ve her grubun başında da bir sorumlu bulunuyor, kaçışlar örgütlü biçimde organize ediliyor.

Bu süre zarfında teknik takibe takılmamak için yurt dışı hatları kullanılıyor. Çoğu zaman da, hattı olmayan mobil cihazlarla internet üzerinden iletişim kuruyorlar.

Ardından İzmir'e gelip, buradaki hücre evlerinde kaçış gününü bekliyorlar. İzmir'deki kaçış sürecini ve para trafiğini ise "hoca" lakaplı bir firari yönetiyor. Kaçakçılara ödemeyi de bizzat bu kişi yapıyor.

FARK EDİLMEMEK İÇİN TRENLERİ KULLANIYORLAR

Örgüt üyelerinde temel esas gizlilik ve tanınmamak için kılık değiştirmek. Kaçmak istedikleri illere giderken fark edilmemek için trenleri kullanan FETÖ üyeleri, farklı kılık kıyafete girerek, örgütün kontrol noktası olan güvenli noktalar dedikleri evlere yerleşiyorlar. Buralardan daha sonra da Yunanistan'a kaçıyorlar.

Kaynak: TRT Haber

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