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  4. FETÖ davasında Atilla Taş hakkında mütalaa açıklandı! İstenen ceza belli oldu

FETÖ davasında Atilla Taş hakkında mütalaa açıklandı! İstenen ceza belli oldu

15.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada şarkıcı Atilla Taş'ın yargılanmasına devam edildi. Atilla Taş hakkında mütalaa açıklandı. Taş için istenen ceza belli oldu.

FETÖ davasında Atilla Taş hakkında mütalaa açıklandı! İstenen ceza belli oldu

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada hakkındaki karar bozulan ve dosyası ayrılan sanık Atilla Taş’ın yeniden yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atilla Taş katılmazken sanık avukatı hazır bulundu.

4 YIL 11 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşma esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Atilla Taş’ın ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından toplamda 2 yıldan 4 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı savunmasında, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

(İHA)

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fetö Atilla Taş

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