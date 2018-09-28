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FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

TRT eski çalışanı 33 yaşındaki B.G.'nin (33) eşi Sevde G.'yi 12'nci kattan aşağı atarak öldürdüğü iddia edildi. Çevredekileri şoka uğratan olay sonrası şahsın FETÖ soruşturması ile ihraç edildiği ortaya çıktı

FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı

Olay, sabah 04.30 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya gören, B.G. (33) isimli şahsın TRT’nin eski çalışanı olduğu ve FETÖ soruşturması ile ihraç edildiği öğrenildi. Şahıs bir süre önce evlendiği öğretmen eşi Sevde G. ile dün gece bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.G. iddiaya göre, tartıştığı eşini evlerinin 12’nci katından aşağıya itti. Sesleri duyan site sakinleri kadını yerde görür görmez sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kadının hayatını kaybettiğini anladı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisler kadının düştüğü kata çıkarak kapıyı çaldı. İçeride bulunan B.G. uzun süre polislere kapıyı açmamak için direndi. Olay yerine adamın kendisinin atma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çağrıldı. Bu sırada poliste olayla ilgili şüpheli kocayı ikna ederek gözaltına aldı.

Öte yandan, gözaltına alınan kocanın soruşturmasının devam ettiği öğrenilirken, kadının kendisinin mi düştüğü yoksa kocasının mı ittiği ekipler tarafından araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT çalışanı FETÖ

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