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FETÖ firarisi Alaşehir’de yakalandı

31.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (38) Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı işyerinde yakalanarak tutuklandı.
Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası olan FETÖ firarisi A.B. (38) Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çalıştığı bir işyerinde yakayı ele verdi. Antalya’da özel bir işyerinde çalışırken, FETÖ zanlısı olarak yakalanan ve Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.B. Alaşehir Terörle Mücadele ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalandı. Polis tarafından mahkemeye çıkarılan A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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