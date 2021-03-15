FETÖ, jandarma personelinin çocuklarına da kod ad verip "mahrem abi" atamış

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, çöp kutusunda ele geçirilen flaş bellek ve SD karttaki şifreli programlardaki verilerde, örgütün jandarma yapılanmasındaki elemanlarına ilişkin çok ayrıntılı bilgilerin bulunduğu, sözde mahrem sivil örgüt mensuplarına ve ailelerine ilişkin iletişim bilgilerinin, müstear (kod) isimlerinin, kan gruplarının, kullandıkları iletişim tabanlı uygulama programlarının dahi burada yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, örgütün jandarma mahrem yapılanmasında yer alan ve dijitallerde bilgileri bulunan Kadir C. hakkında Gaziantep'te "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün jandarma yapılanmasındaki "Marmara bölge imamı" olan, "Zeynel", "Latif" ve "Fatih" kod isimlerini kullanan Nihat Keskin'in gözaltına alındığı sırada evinin çöp kutusunda ele geçirilen ve uzman ekiplerce çözülen flaş bellek ve SD karttaki şifreli programlar deşifre edildi.

İddianamede, FETÖ'nün kendisinden olmayan askeri personelin terfisini engellemek ya da yürütülen soruşturmaları "sulandırmak" için sahte ihbarlar yaptığına ilişkin kayıtların da bulunduğu belirtilerek, "Örgütün hedefinde olan bir kısım Jandarma personeline yönelik yapılan sahte ihbarlar, sosyal medya paylaşımları, mektuplar, evraklar, BİMER başvuruları gibi 'sulandırma' faaliyetlerine ait notların bulunduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi.

ÖRGÜT ÜYESİ ASKER ÇOCUKLARINA DA KOD ADI VERİLMİŞ

Veri içerisinde yapılan incelemelerde örgüt mensubu jandarma personelinin sadece kendileri ile ilgili değil eşleri ve çocuklarına ilişkin detaylı notların da olduğu aktarılan iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Bu notlar incelendiğinde eşlerinin örgüte mensup olup olmadığı, rehberlik, keyfiyet gibi bir takım örgütsel ödevleri yerine getirip getirmeme durumlarının da kayıt edildiği, bu kayıtların örgüt mensubu jandarma personelinin örgütsel derecelendirmelerinde ya da kurmaylık, yurt dışı görev vb. gibi üst görevlere getirilip getirilmemesi gibi durumlarda örgütün sözde mahrem yöneticileri tarafından değerlendirildiği ve buna göre kanaat belirtildiği anlaşılmıştır. Ayrıca bir kısım örgüt mensubu jandarma personelinin çocuklarına da müstear (kod) isim verildiği ve sözde 'mahrem abiler' atandığı görülmüştür.﻿"