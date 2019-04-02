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FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:55 | Son Güncelleme

Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY'nin sözde Elbistan ilçesi imamı, eski öğretmen Mehmet Sezer, alışveriş merkezinde gezerken yakalandı.

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ/PDY'nin sözde Elbistan imamı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Sezer, yargılandığı davada 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Sezer'in, cezası Yargıtay'da kesinleşti. Bunun üzerine hakkında arama kararı verilen Mehmet Sezer'in ilçedeki bir alışveriş merkezinde olduğu belirlendi. Sezer, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından AVM'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Mehmet Sezer, emniyete götürüldü. (DHA)

Aranan FETÖ'cü AVM'de yakalandı

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