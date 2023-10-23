FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusunun cezası, hukuka uygun bulundu

MİT tarafından Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'ya, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'Terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezası verildi. 16 Haziran'da verilen karara ilişkin cezada indirim uygulanmadı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'inci Ceza Dairesi, dosyanın istinaf incelemesini tamamladı. Kararda, yerel mahkeme tarafından verilen kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı belirtilerek, sanığa 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan verilen 21 yıl hapis cezasının, yasaya uygun olduğu belirtildi. Kararda şöyle denildi:

"Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, istinaf istemlerinin reddine karar verilmiştir."

(DHA)







