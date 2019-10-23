FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen Zehra Bozkurt, bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Bozkurt’un babası Mustafa Özcan hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu ve FETÖ/PDY tarafından, Ergenekon operasyonları, 17- 25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı ve Türkiye imamı olduğu, şahsın yurt dışına çıktığı belirlendi.

(İHA)

