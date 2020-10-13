HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 08:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı. Türkiye genelinde ise pek çok kentte eş zamanlı olarak FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 121 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. 89 şüpheli gözaltına alınırken, 21'i ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında albay ve yarbay seviyesinde rütbeliler ile 16 da pilot de yer alıyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE OPERASYON

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin hücre yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma da başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ üyelerinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

Gece saatlerinde yapılan operasyonda 57 şüpheliden 32‘si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, firari 25 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

FEVZİ ÖZTÜRK GÖZALTINDA

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.
dasd
Öztürk'ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi.

Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yeniden gözaltına alındı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Aksaray’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAksaray’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti Piyangodan kazandığı servetini aşkta kaybetti
En Çok Okunan Haberler
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Otomobilden 150 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Otomobilden 150 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Feribot seferlerine fırtına engeli
İzmir'de kabus büyüyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Aksaray’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.