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FETÖ sanığı eski iş adamına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Ahmet Batur'a, 5 yıl 5 ay gün hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Batur ile avukatı ve yakınları katıldı.

Batur, savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Örgütün kentteki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Batur, beraat talebinde bulundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde kentte yönetici konumunda olduğunun gerek deliller gerekse tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirtti. Savcı, sanığın "terör örgütü propagandası" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Batur'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

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FETÖ hapis cezası mahkeme kararı Şanlıurfa

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