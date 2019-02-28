FETÖ sanığı eski polis müdürüne hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı şube müdürü 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına eski şube müdürü tutuklu sanık M.Ş. ve avukatı katıldı.
Son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Antalya Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan M.Ş, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.
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