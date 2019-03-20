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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski polise, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eski polis tutuksuz sanık Alaeddin Epik ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Epik, "ByLock iddiasını kabul etmiyorum. Suç işlemedim." dedi.

Savcı, sanığın, ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Epik'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Fetö sanığı eski polis FETÖ/PDY davası Gaziantep

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