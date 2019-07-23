HABER

FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütünün "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan ve örgütün "bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen eski üsteğmen sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Numan Tosun ve avukatı katıldı.

Sanık Tosun, savunmasında, "bölge talebe mesulü" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını ileri süren sanık Tosun, "İddia edildiği gibi örgütsel bir konumum yoktur. Yasin kod adını kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, örgütün Adana il yapılanmasında aktif şekilde rol aldığı, örgüt toplantılarında konuştuğu, Yasin kod adını kullanarak ''bölge talebe mesulü'' sıfatıyla örgütsel faaliyet gösterdiği hususları dikkate alınarak, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Tosun'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına hükmetti.

PARTNERMerve Özbey'den evlilik açıklamasıMerve Özbey'den evlilik açıklaması
Edremit'te şezlong tartışmasında 1 polis memuru öldü, 2 kişi yaralandıEdremit'te şezlong tartışmasında 1 polis memuru öldü, 2 kişi yaralandı
Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdiAdana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY davası hapis cezası hüküm

En Çok Okunan Haberler

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de 'kiralık ev' uyarısı!

O şehirde kiralık ev uyarısı: Bu yıl sıkıntı yaşayacağız

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Bakan Kurum duyurdu! Düzce'de 66 bina boşaltılacak

Bakan Kurum duyurdu! Düzce'de 66 bina boşaltılacak

Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

Yargıdan asistan hekimler için emsal karar!

Türk donanması Doğu Akdeniz'de

Türk donanması kritik noktada

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.