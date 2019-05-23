FETÖ sanığı ihraç öğretmene 3 yıl 1 ay hapis

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen İsmail K., tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında İsmail K., hazır bulundu. Örgütle öğrencilik yıllarında tanıştığını anlatan İsmail K. "Maddi imkansızlıklar nedeniyle örgüt evlerinde kaldım. Öğretmenlik döneminde de öğrencilerime vatan sevgisini öğrettim. Vatanını seven birisiyim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, İsmail K.'yı, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

