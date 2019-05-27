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FETÖ sanığı mahrem imama 9 yıl 4 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imam yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ahmet Eldeş, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Eldeş ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer alan Eldeş'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında mahrem imam olarak görev yaptığına dikkati çekerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istediği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Eldeş, beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Eldeş'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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