FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski binbaşı Hakan Egemen'in esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alındı.

Sanık Egemen savunmasında, lehine olan delilerin mütalaaya konulmadığını ileri sürdü.

Aleyhindeki eski ve yeni tüm iddiaları reddettiğini söyleyen Egemen, savunmasında şunları kaydetti:

"Hiçbir hedefe göre hareket etmedim. Kandırılıp kullanılmaktan son anda kurtuldum. Darbe hazırlık hareketlerine iştirak etmedim. FETÖ ile alakam yok, olmadı, olamaz, olmayacak. Menfur darbe teşebbüsünün yanında değil karşısında yer alan biriyim. Beni ne amirim ne de FETÖ'cüler kandırabilmiştir. Darbe teşebbüsünden haberdar değildim. Kanunsuz en ufak bir iş yapmadım. 15 Temmuz 2016'da meşru bir görevim olan kuvvet koruma görevimi yapmak için SAT'a gittim. Tutuklandığım ana kadar kadar kimseye darbeyle ilgili aktif veya pasif bir görev vermedim. Polis ve vatandaşın hiçbirine zarar vermedim. Şu an salonda bir tek müştekinin olmaması benim basiretimin göstergesidir. SAT'ın kayıp silahlarının sorumlusu ben değilim. Hayatımda bir terör örgütü olmamıştır. Benim terör örgütleriyle adım, sadece 'Terör örgütlerinin korkulu rüyası Hakan Egemen' olarak geçer. Masumum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum."