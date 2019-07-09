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FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını okumayı tamamladı - Mütalaada, 36’sı eski asker 8’i mahrem imam olan toplam 44 sanığın ‘’Anayasayı ihlal’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, savcılık mütalaasında, 44 sanığın ''Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okumayı tamamladı.

Mütalaada, sanık eski Binbaşı Hakan Egemen'in diğer asker sanıklara örgütsel talimatlar verdiği, asker olan sanıkların darbe girişimi öncesinde ve sonrasında Ümraniye, Üsküdar ve Çekmeköy'de bulunan firari ve tutuklu olan sanık mahrem imamların evlerinde toplantılar yaptığı, sanıkların cep telefonlarıyla birbirleriyle iletişime geçtikten sonra telefonlarını kapattıkları ve sanıkların cep telefonlarında yapılan baz incelemelerinde mahrem imamların evlerinin yakınlarında sinyal verdiği belirtildi.

Asker ve polislerin Doğu'da veya Güneydoğu'da bir şehit verildiğinde, ilk yaptıkları hareketin aileleri aramak olduğu anlatılan mütalaada, bu durumun darbe girişimi gecesi sanıkların HTS kayıtlarına yansımadığı, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, sanıkların darbe girişimi öncesinde HTS kayıtlarında birbirleriyle iletişime geçtikleri ancak 16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde ise bu iletişimin bıçak gibi kesildiğinin tespit edildiği değerlendirilmesinde bulunuldu.

Bir kısım silahların sanıkların gösterdiği yerlerde kazılarak çıkartıldığı, bir kısmının ise denize atıldığının tespit edildiği kaydedilen mütalaada, sanıkların darbe gecesi toplantılarda kararlaştırılan görev yerlerine gidemediğini, bu durumun vatandaşlar sayesinde olduğu aktarıldı.

Mütalaada, sanıkların suçu icraya başladıklarını, asker sanıkların derdest edilecek kişileri muhafazasıyla alakalı görevlerinin olduğu, bu durumun sanık Hakan Egemen'in emir ve komutasında bulunduğu, sanıkların suçtan gönüllü vazgeçmedikleri, diğer asker olan sanıkları, sanıklar Şeyhmus Direk ve Hakan Egemen'in örgütlediği değerlendirildi.

Sanıklar eski Albay Şeyhmus Direk, eski Binbaşı Hakan Egemen ile mahrem imam olan sanıklar Servet Memiş, Yusuf Baytar, Ahmet Taşçıoğlu, Emrullah Merallı, Önder Yılmaz, Kemal Işıklı, Nihat Mengi ve Sadık Yılmaz’ın ‘’Anayasayı ihlale azmettirme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması mütalaada istendi.

Mütalaada, aralarında eski Binbaşılar Zeki Bayer, Murat Çetinkaya, Tahsin İşlekel'in olduğu 34 sanığın da ‘’Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Toplam 45 sanığın da ‘’terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen mütalaada, 7 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına ve tutuksuz sanıklar Şeyhmus Direk ile Timur Ağca’nın da tutuklanması istendi.

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