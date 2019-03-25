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FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, ByLock'a 53 bin 32 kez giriş yaptığı belirlenen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada ByLock'a 53 bin 32 kez giriş yaptığı belirlenen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Halil İbrahim İskenderoğlu ile avukatı katıldı.

ByLock raporunda 53 bin 32 kez giriş yaptığı belirlenen sanık İskenderoğlu, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Gelen ByLock raporlarını kabul etmiyorum. Çelişkiler vardır. Ben ByLock programını kullanmadım. Hiçbir zaman bu örgüt lehine herhangi bir eylemim olmadı." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve çok sayıda giriş yaptığının tespit edildiği belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası Gaziantep

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