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'FETÖ suçlarına karıştın' diye insanları dolandıran sahte savcı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, İstanbul’dan Bursa’ya gelerek bir kadından piyasa değeri 50 bin liralık altın ve 600 doları aldığı sırada suç üstü yakalandı.

'FETÖ suçlarına karıştın' diye insanları dolandıran sahte savcı yakalandı

Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, para ve altınları aldığı sırada suç üstü yakalandı.

Olay, geçen hafta merkez Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi Emek Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan telefonla arayan dolandırıcı, Bursa’da ikamet eden S.K.’ya kendini savcı olarak tanıttı.

FETÖ suçlarına karıştığını belirterek para isteyen A.K, kadının yaşadığı eve gelerek, içerisinde piyasa değeri 50 bin lira olan çeyrek altın, 600 dolar, 30 gram bilezik ve bir adet zinciri aldığı sırada Yankesicilik ve Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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