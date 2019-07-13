KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "kılcal damarları" diye tabir edilen, örgüt adına çalışan ve deşifre olmamış "mahrem imamlara" yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da, terör örgütünün bölge sorumlularından M.A.Ç'nin de aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, para trafiği sırasında çeşitli meslek gruplarından para toplayarak cezaevlerindeki FETÖ tutukluları ve hükümlülerinin yakınlarına maddi destek sağladığı, Kurban Bayramında örgüt üyelerinin ailelerine ücretsiz kurbanlık dağıtmayı vadettiği, SİM kart kullanmayan örgüt üyelerinin polislere yakalanmamak için ortak Wifi kullanıp konum atarak buluştukları, yurt dışı merkezli bir bankacılık sistemi üzerinden örgüt üyelerine para transfer ettiği, yurt dışına kaçacak üyelerin jandarmaya yakalanmamak için doğa yürüyüşçüsü ve piknikçi sanılmaları amacıyla yanlarında kamp ve mangal malzemeleri taşıdığı, Meriç Nehri üzerinden yurt dışına kaçmayı planlayanların, tecrübe kazanmak için Kızılırmak'ta çalışma yaptığı belirlendi.

Emniyetin teknik takibi sonucu elde edilen görüntülerde, örgüt üyelerinin araçlarıyla buluşup 30 saniye içerisinde 30 bin dolarlık transfer gerçekleştirdiği kameraya yansıdı.

Operasyonda "himmet" adı altında toplanan 18 bin 500 lira, 2 bin dolar, 805 avro, örgütsel yazışmalar, tutulan yardım kayıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

