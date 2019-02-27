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FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı olan ’bylock’ programı kullandığı ve Bank Asya’da hesabı bulunduğundan işlem yapılan ve adli makamlarca yargılaması tamamlanan, yargılama sonucunda hakkında ’FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen ihraç öğretmen M.E.İ., TEM Şube ekiplerince üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.M.E.İ.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı olan ’bylock’ programı kullandığı ve Bank Asya’da hesabı bulunduğundan işlem yapılan ve adli makamlarca yargılaması tamamlanan, yargılama sonucunda hakkında ’FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen ihraç öğretmen M.E.İ., TEM Şube ekiplerince üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.
M.E.İ.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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