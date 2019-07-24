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FETÖ şüphelisi eski astsubaylara hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski astsubay 2 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 2 eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuksuz sanıklar S.G. ve Ü.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.G. ve Ü.T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatlı olduğu belirtilen iddianamede şunlar kaydedildi:

"Zanlıların, HTS kayıtlarına yansıdığı şekilde çok sayıda örgüt mensubu ile irtibat halinde olması, terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerlerine atılı 'terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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adana FETÖ/PDY terör örgütü hapis cezası istemi iddianame

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