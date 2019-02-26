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FETÖ tutuklusu eski Tuğgeneral Alpcan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik davada tutuklu yargılanan 20'nci Zırhlı Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan’ın da aralarında bulunduğu 6 eski rütbeli asker, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ tutuklusu eski Tuğgeneral Alpcan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik davada tutuklu yargılanan 20'nci Zırhlı Tugay eski Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan’ın da aralarında bulunduğu 6 eski rütbeli asker, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Şanlıurfa'da tutuklanan, aralarında eski Tuğgeneral Metin Alpcan'ın da bulunduğu 15’i tutuklu, 46 sanığın 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması karara bağlandı. Karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada eski Tuğgeneral Metin Alpcan, kendisine yönetilen suçlamaları reddetti. Alpcan, "Cebir ve suçlamalara ilişkin delil bulunmuyor. Bana verilen yetkiler çerçevesinde görevimi yapmaya çalıştım. Tugay emniyetini kontrol altında tutmaya çalıştım. Suçsuzum, vicdanım rahat" dedi.
Duruşmada esas hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Alpcan'ın darbe girişimi gecesi bazı komutanlara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saat 03.00'te yönetime el koyacağını, saat 06.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini belirterek bu yönde hazırlık yapmalarını istediğini söylediğini ifade etti. Metin Alpcan'ın örgütün sözde Yurtta Sulh Konseyi'nden emir aldığını belirten savcı, sanıklar arasında yer alan eski Kurmay Başkanı Albay Necat Gör'ün de sözde Osmaniye sıkıyönetim komutanı olarak atandığını hatırlattı.
Savcılık mütalaasında, tutuklu sanık Metin Alpcan'ın, darbe girişimi gecesi kentin güvenliği için oluşturulan kriz merkezine dönemin Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın telefonla çağrısına rağmen katılmadığı da hatırlatıldı.
Mahkeme heyeti, davanın bir numaralı sanığı olan örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in dosyasının ayrılmasına kakar verdi. Mahkeme, sanıklar Metin Alpcan, Necat Gör, Mehmet Ali Kılıç, Yüksel Can, Celil Kuş ve Murat Veysel Özdelice'ye, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, aynı suçtan yargılanan 9'u tutuklu 17 sanığı 3 yıl 9 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı, 22 sanık ise beraat etti.

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FETÖ tutuklusu eski Tuğgeneral Alpcan’a ağırlaştırılmış müebbet hapisFETÖ tutuklusu eski Tuğgeneral Alpcan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

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