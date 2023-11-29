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  4. FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan ihraç emniyet amiri yakalandı

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan ihraç emniyet amiri yakalandı

29.11.2023 22:21 | Son Güncelleme:
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FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, düzenlenen operasyon neticesinde Keçiören’de yakalandı.

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan ihraç emniyet amiri yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve 2016 yılından bu yana firari olan görevinden ihraç edilen Emniyet Amiri Ergin Doğru, düzenlenen operasyon neticesinde Keçiören’de yakalandı. Doğru’nun örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock programlarını kullandığı, Bank Asya isimli bankada hesaplarının olduğu, yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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fetö Emniyet amiri
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