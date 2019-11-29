FETÖ üyesi organize şube polislerinin davasında 2 sanığa tahliye

İstanbul’da polis, mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 8’i firari, 13’ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Said Gök ile Mustafa Yıldız’ın tahliyesine karar verdi. ‘Kurgulanmış soruşturmalar’ kapsamında gazeteciler, polis ve mahkeme başkanlarını dinledikleri ve emniyetteki verileri sildikleri gerekçesiyle yargılanan 8’i firari, 13’ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Metin Güneş, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı, Ayhan Arıkanoğlu, Ali Kavlak, Polat Kongur ve Said Gök ile sanıkların avukatları katılırken, tutuklu sanıklar Yunus Memişbey, Şenol Demir ve Mustafa Yıldız SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada sanıklar ve avukatları tahliye taleplerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Metin Güneş, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı, Ayhan Arıkanoğlu, Ali Kavlak, Polat Kongur, Yunus Memişbey ve Şenol Demir’in suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, tutuklu sanıklar Said Gök ve Mustafa Yıldız’ın hakkındaki delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliyelerine karar vererek, haklarında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza kontrolü uygulanmasına karar verdi. Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mehmet Akif Sakarya, Mesut Aydın, Ahmet Davulcu, Muhammet Alperen Özkan, Ahmet Kahraman, Muhammed Said Varlıoğlu ve Kamil Çetiner hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülmesine karar vererek, davayı 17-18-19-20 Şubat’a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski ağır ceza hakimi Nurettin Turan ile Esat Burak Uzundere ‘mağdur’, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ve 12 kişi ‘müşteki’ olarak yer aldı. İddianamede sanıkların görevlerinin sağladığı nüfuz gücü ve yasaların verdiği yetkileri aykırı amaçlarına ulaşmak için seri halde araç suçları işledikleri belirtilerek, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ve bazı istihbaratta görevli polislerin telefonlarının dinlenilmesi veya teşebbüs edilmesi eylemlerine imza attıkları anlatıldı. İddianamede 44 sanığın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’ suçundan cezalandırılması talep edilirken, firari sanık Fetullah Gülen’in ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan müebbet hapse çarptırılması istendi. İddianamede Fetullah Gülen, Nazmi Ardıç ve Ahmet Kalender’in ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’, diğer sanıkların ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan cezalandırılması istendi. Gülen için ayrıca çeşitli suçlardan 57 yıl 3 aydan 104 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Nazmi Ardıç ve Ahmet Kalender için ‘suç uydurma, iftira, görevi kötüye kullanma, yasaklanan bilgileri açıklama, göreve ilişkin sırrın

açıklanması, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali, bilişim sistemine girme ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçlarından toplamda 50 yıl 6 aydan 146 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenirken, Mahir Çakallı’nın benzer suçlardan 65 yıldan 165 yıla kadar hapsi mahkum edilmesi istendi.

İddianamede, 41 sanığın ise çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

