FETÖ üyesi organize şube polislerinin davasında 2 sanığa tahliye

İstanbul’da polis, mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 8’i firari, 13’ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Said Gök ile Mustafa Yıldız’ın tahliyesine karar verdi.

‘Kurgulanmış soruşturmalar’ kapsamında gazeteciler, polis ve mahkeme başkanlarını dinledikleri ve emniyetteki verileri sildikleri gerekçesiyle yargılanan 8’i firari, 13’ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Metin Güneş, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı, Ayhan Arıkanoğlu, Ali Kavlak, Polat Kongur ve Said Gök ile sanıkların avukatları katılırken, tutuklu sanıklar Yunus Memişbey, Şenol Demir ve Mustafa Yıldız SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada sanıklar ve avukatları tahliye taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Metin Güneş, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı, Ayhan Arıkanoğlu, Ali Kavlak, Polat Kongur, Yunus Memişbey ve Şenol Demir’in suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, tutuklu sanıklar Said Gök ve Mustafa Yıldız’ın hakkındaki delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliyelerine karar vererek, haklarında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza kontrolü uygulanmasına karar verdi. Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mehmet Akif Sakarya, Mesut Aydın, Ahmet Davulcu, Muhammet Alperen Özkan, Ahmet Kahraman, Muhammed Said Varlıoğlu ve Kamil Çetiner hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülmesine karar vererek, davayı 17-18-19-20 Şubat’a erteledi.