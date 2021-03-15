FETÖ üyesi şahıs Malatya’da yakalandı

Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak aranan 1 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’ye yönelik sürdürdüğü çalışmada hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Battalgazi ilçesinde gerçekleşen operasyonda daha önce KHK sivil memurluktan ihraç edildiği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheli şahsın buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

