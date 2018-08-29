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FETÖ zanlısı firari subay, akrabasının kimliğiyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:45 | Son Güncelleme

Örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan eski üsteğmen tutuklandı

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla aranan ve akrabasına ait kimlikle İstanbul'da yakalanan firari eski subay tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ’nün “askeri mahrem yapılanması”nın içinde olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, meslekten ihraç edilen firari üsteğmen M.K, İstanbul’un Pendik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, M.K’nın kullandığı kimlik kartının kendisine benzeyen bir akrabasına ait olduğu tespit edildi.

M.K, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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